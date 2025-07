Trinta jovens cabo-verdianos participam na 7.ª edição do CampusÁFRICA nas Ilhas Canárias

​Trinta jovens cabo-verdianos participam de 12 a 26 de julho na 7ª edição do programa académico internacional CampusÁFRICA, nas Ilhas Canárias, sob o tema “As migrações africanas: mitos, realidades e desafios”.

Promovido pela Universidade de La Laguna, o programa oferece uma experiência intensiva de formação, reflexão e intercâmbio cultural entre jovens africanos, com actividades em áreas como saúde, humanidades, investigação científica e cooperação internacional.

As actividades distribuem-se por várias instituições locais, como o Instituto de Doenças Tropicais e a Real Sociedad Económica de Amigos do País, abrangendo temas ligados à saúde pública, humanidades, sustentabilidade, direitos humanos e mobilidade africana.

Segundo o director do CampusÁFRICA, Basílio Hernández, o programa procura despertar vocações científicas e incentivar a participação dos jovens na transformação dos seus países.

“Dos quase 500 jovens que já passaram por aqui, muitos hoje estão em universidades, instituições públicas e empresas. Estes são os futuros dirigentes. Com bons dirigentes, será possível transformar sistemas marcados por corrupção e más práticas”, afirmou.

José Solino, também responsável pela coordenação do programa, realçou que a missão do CampusÁFRICA está alinhada com os pilares fundamentais da universidade como ensino, investigação e impacto social.

“Transmitimos conhecimento, sim, mas também criamos pontes. Esta é uma aprendizagem que se faz na vida, em comunidade, e com base no saber partilhado entre povos”, declarou.

Para muitos participantes, representa não só uma oportunidade de formação avançada, mas também um espaço para construir redes de colaboração e amizade duradouras.