CV Handling garante cumprimento das obrigações e funcionamento normal durante greve

A empresa CV Handling garante o cumprimento das obrigações legais e o funcionamento normal durante a greve de quatro dias. Em comunicado, a empresa destaca que os colaboradores continuam a receber regularmente os subsídios de turno e de refeição, além de outros benefícios laborais.

De acordo com a mesma fonte, os funcionários recebem 14 salários por ano e, em 2025, já beneficiaram de um aumento salarial de 10,2%. Este valor resulta da actualização da tabela salarial em 7%, acrescido de 3% a 5% correspondentes às progressões nas carreiras.

Relativamente à recente greve, a CV Handling sublinha que esta teve pouca participação dos trabalhadores da Escala do Aeroporto Internacional Nelson Mandela. “A empresa fez tudo para garantir que os serviços continuassem a funcionar. Graças ao esforço das equipas e colaboradores, apoio dos nossos clientes e parceiros, não houve atrasos nem problemas nos voos, tanto domésticos como internacionais”.

A empresa frisa que a fraca adesão à greve mostra que os trabalhadores confiam na empresa e estão comprometidos com o bem do país, “convergentes com o desígnio de garantir a confiança dos nossos clientes, as companhias aéreas que operam no Aeroporto Internacional Nelson Mandela”.

Apesar de reconhecer a existência de um ambiente laboral instável, que também afecta outras empresas e sectores, a CV Handling afirma continuar disponível para o diálogo. “Será possível encontrar soluções e voltar à normalidade”.

De lembrar que os trabalhadores da CV Handling no Aeroporto Internacional Nelson Mandela iniciaram na passada quinta-feira, dia 10 de Julho, uma greve de quatro dias, reivindicando o pagamento do subsídio nocturno e do subsídio de risco.