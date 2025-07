​Instituto do Turismo de Cabo Verde apresenta decreto-lei do Alojamento Complementar na ilha da Boa Vista

O Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV) apresenta, nesta quarta-feira, 16 de Julho, na Boa Vista, o Decreto-Lei que regulamenta o Alojamento Complementar (AC) em Cabo Verde e a nova plataforma Sistema de Gestão de Informação Turística (SGIT). A cerimónia de apresentação terá lugar no auditório da Escola Secundária de Sal Rei.

Boa Vista é a sétima ilha a acolher a apresentação destes dois instrumentos importantes para a actividade turística nacional, depois de Santiago, Fogo, Sal, São Nicolau, São Vicente e Santo Antão.

Segundo uma nota do Instituto do Turismo de Cabo Verde, a apresentação terá como público-alvo prestadores de serviços turísticos, agências de viagens e turismo, associações de guias e guias turísticos, alojamentos turísticos e alojamentos complementares, a Câmara Municipal e a sociedade civil.

O Alojamento Complementar é um dos tipos de estabelecimentos do turismo que tem crescido significativamente em Cabo Verde, proporcionando aos seus proprietários a oportunidade de se beneficiarem dos rendimentos gerados pelo sector. No entanto, nos últimos anos, esta actividade tem sido desenvolvida sem orientações claras e na informalidade, frisa o Instituto do Turismo de Cabo Verde.

Conforme a mesma fonte, o Decreto-Lei n.º 56/2024, de 13 de Novembro, estabelece os princípios e os requisitos mínimos a que este tipo de alojamento deve obedecer. Além de atrair investimentos e criar um ambiente favorável a um maior fluxo turístico e mais oportunidades económicas, este novo instrumento legal visa promover a diversificação e qualificação da oferta turística de alojamento.

Por outro lado, o Instituto do Turismo de Cabo Verde informa que a plataforma Sistema de Gestão de Informação Turística responde à necessidade de modernização dos procedimentos e da melhoria da estrutura informacional, utilizando as novas tecnologias em prol do desenvolvimento das práticas do turismo e do estabelecimento de normas e diretrizes para a qualificação dos serviços e produtos turísticos.