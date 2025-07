Programa “Colorir a Praia” inicia com pintura de fachadas no bairro de Terra Branca

O programa Colorir a Praia, promovido pela Câmara Municipal da Praia (CMP), arrancou com a pintura de fachadas feita pelo renomado artista plástico Tutu Sousa, no bairro de Terra Branca.

Este projecto, de acordo com uma publicação da Câmara Municipal da Praia (CMP), inclui a pintura de fachadas das casas contíguas ao Casa Para Todos, da praça e da pedonal Cantinho São Tomé.

Arrancou na última quarta-feira, 09, com a implementação do projecto-piloto Cores da Terra Branca, em parceria com o artista Tutu Sousa, que reside neste bairro e possui uma galeria de arte.

Na rua contígua ao Casa Para Todos, as paredes recebem murais que simbolizam a história dessa zona, que em tempos serviu como criadouro de pombas. E terá ainda um espaço com o nome As crianças são flores da revolução, onde os moradores poderão deixar a marca das suas mãos, explicou a autarquia.

Segundo a mesma fonte, acompanham Tutu Sousa nos trabalhos várias crianças do referido bairro, a quem o projecto dá a oportunidade de aprender a arte de pintar.

Para além de colorir os bairros da capital (fachadas, ruas, encostas), o programa promove actividades artísticas inclusivas com as comunidades, através de formações aos moradores, sobretudo de crianças e jovens, com o intuito de despertar novos talentos na área das artes.

Propõe igualmente a criação de pontos turísticos, escadas coloridas e murais artísticos, apostando fortemente na educação ecológica através da transformação de resíduos ambientais e marinhos em arte.

Com isso, a autarquia da Praia reafirma o compromisso de trabalhar com todos os fazedores do turismo para dinamizar este sector na capital do país, num programa integrado de valorização cultural, artística e ambiental.

De relembrar que o mega-projecto Colorir a Praia foi dado a conhecer pelo Pelouro do Turismo a 27 de Junho, durante um encontro realizado com os operadores turísticos, empresários, empreendedores e representantes de instituições privadas ligadas ao sector.