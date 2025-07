​Ministro do Mar garante que problemas de assoreamento no porto do Maio serão resolvidos brevemente

O Ministro do Mar, Jorge Santos, garantiu esta quarta-feira, 16, à Rádio de Cabo Verde (RCV), na ilha do Maio, que os problemas de assoreamento que têm afectado o Porto Inglês já estão identificados e equacionados.

Segundo o governante, uma das principais causas do fenómeno já foi identificada e as intervenções serão realizadas brevemente.

“Já identificamos uma das principais causas da movimentação da areia dentro do perímetro do porto. É um problema da barreira que não foi totalmente removida no fundo do mar e que impede a correnteza de movimentar livremente a areia”, explicou.

Jorge Santos sublinhou que, tratando-se de um porto de estacas, não se pode barrar e criar obstáculos na movimentação das correntes submersas, o que tem sido um factor agravante para o assoreamento.

O ministro garantiu ainda que “todos esses problemas estão equacionados e as soluções também estão definidas”, acrescentando que o Governo está empenhado em assegurar a plena funcionalidade do Porto do Maio.

Em relação às ligações entre as ilhas de Santiago e Maio, Jorge Santos destacou que há actualmente cinco ligações marítimas semanais e três ligações aéreas a operar entre as duas ilhas.

“Isto permite um respirar, pelo menos na ilha do Maio, principalmente no seu abastecimento e circulação de pessoas, com duas ligações com o navio Dona Tututa e três com o navio Kriola”, precisou.

Para melhorar ainda mais a conectividade interilhas, o Ministro anunciou o reforço da linha com um novo navio: o Praia D´Aguada. “Trata-se de uma embarcação que não depende de rampas para atracação, o que representa uma mais-valia importante para a operação portuária”.

“O Praia D´Aguada não é um navio roll-on/roll-off, pode transportar passageiros e cargas, é um elemento de segurança dos transportes marítimos, principalmente na região sul de Cabo Verde”, sublinhou Jorge Santos.