Três indivíduos detidos por tráfico de droga de alto risco na ilha do Fogo

Três indivíduos do sexo masculino, com idades entre 24 e 36 anos, foram detidos, no município dos Mosteiros, ilha do Fogo, por suspeita de tráfico de droga de alto risco.

Segundo comunicado da Procuradoria-Geral da República (PGR), a operação foi conduzida pela Procuradoria da República da Comarca dos Mosteiros, com o apoio da Polícia Nacional, no âmbito de um processo de instrução em curso. As detenções, em flagrante delito, ocorreram durante o cumprimento de dois mandados de busca, revista e apreensão em residências daquele município. De acordo com a PGR, os detidos são todos naturais da ilha do Fogo. Após o primeiro interrogatório judicial, foi aplicada como medida de coacção ao arguido de 24 anos apresentação periódica às autoridades, proibição de se ausentar da ilha do Fogo sem autorização do tribunal e interdição de saída do país. Aos outros dois detidos, de 30 e 36 anos, residentes nos Mosteiros, foram aplicadas prisão preventiva, devendo aguardar os próximos trâmites processuais sob custódia. A PGR sublinha que o processo continua em fase de investigação e decorre sob segredo de justiça.

