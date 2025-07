Faleceu Dona Nair, mãe do Presidente da República, José Maria Neves

Faleceu este sábado, 19 de Julho, aos 99 anos, Alda Pereira Neves (Dona Nair), mãe do Presidente da República, José Maria Neves. A informação foi divulgada por um dos netos, José Luís Neves, numa publicação nas redes sociais.

O funeral está previsto para este domingo, 20, na cidade de Assomada, com missa marcada para as 15h00, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, seguindo-se o cortejo fúnebre para o Cemitério de Nhagar, às 16h00, com partida da residência da falecida, em Pedra Barro.

Em comunicado, a Presidência da República destaca o legado de amor e dedicação de Dona Nair, “que permanecerá vivo através dos seus filhos: Felisberta Pereira Neves Tavares, Antônio Pereira Neves, Maria José Pereira Neves e José Maria Pereira Neves”.

A mesma fonte sublinha que a memória de Dona Nair será igualmente honrada pelos seus 17 netos, 17 bisnetos e 4 trisnetos.

“A minha avó Nair partiu para a eternidade, centenária, a escassos dias de completar um século da sua passagem pela vida terrena. Ela está agora numa outra dimensão, mais elevada”, escreveu José Luís Neves.

Segundo o neto, Dona Nair completaria 100 anos no próximo dia 8 de Agosto. “A festa prometia ser de arromba, entre nós. Mas Deus preferiu que fosse ao Paraíso, entre os Anjos e os Santos, ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo”.

José Luís recorda a avó com carinho e admiração: “Vovó Nair foi uma mulher guerreira e vencedora. Mãe solteira, criou os seus quatro filhos praticamente sozinha. Enfrentou inúmeras dificuldades, fez enormes sacrifícios, superou obstáculos gigantescos, mas celebrou incontáveis vitórias. Fruto do trabalho árduo e incansável, fez colheitas abundantes”.

Acrescenta ainda que, neste momento de despedida, prefere celebrar a vida extraordinária que Dona Nair viveu. “Hoje, ela parte para a eternidade, saciada da vida, com a satisfação do dever cumprido, em paz e feliz”.

Para a família, Dona Nair foi uma bênção. “Foi uma dádiva tê-la connosco por quase 100 anos. Pela sua sabedoria e generosidade, pelos seus ensinamentos e por tudo o que ela fez e representa para cada um de nós”.

“Para mim, em particular, a Vovó Nair foi cabeça, tronco e membros. Foi tudo. Foi a minha vida. Nasci, cresci e fiz-me homem nas mãos dela. O ser humano que hoje sou, por ela foi moldado. A minha gratidão é infinita”, conclui José Luís Neves.