Primeiro-ministro promete avanço decisivo para construção do aeroporto de Santo Antão ainda este ano

​O primeiro-ministro reafirmou hoje, o compromisso do Governo com a construção do aeroporto de Santo Antão, garantindo que até ao final deste ano o projecto estará “totalmente” concebido e preparado para o início das obras.

“Asseguro-vos que este ano será totalmente concebido, preparado para podermos dar o salto seguinte e avançar para a construção, porque é importante que isso aconteça”, afirmou o chefe do Governo, durante o seu discurso na inauguração do Centro de Inspecção e Valorização dos Produtos Agrícolas de Santo Antão.

Ulisses Correia e Silva sublinhou que Santo Antão “tem todas as razões para estar confiante”, apontando a importância estratégica do aeroporto para reforçar as redes de mobilidade e impulsionar a economia local.

A construção de um aeroporto em Santo Antão é uma promessa que se arrasta há mais de duas décadas.

Desde o encerramento do antigo aeródromo de Ponta do Sol, em 1999, por razões de segurança operacional, a ilha ficou sem ligação aérea directa, passando a depender exclusivamente do transporte marítimo, situação que tem sido apontada como um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento económico, turístico e social da ilha.

Ao longo dos anos, diferentes governos reconheceram a importância estratégica da infra-estrutura e incluíram o projecto nos seus programas.

Vários estudos técnicos foram realizados, no entanto, apesar dos anúncios, nenhum governo avançou com a obra, devido, sobretudo, a constrangimentos financeiros e à complexidade técnica do projecto.

Nos últimos anos, o executivo liderado por Ulisses Correia e Silva voltou a colocar o aeroporto de Santo Antão entre as suas prioridades.

Em 2023, foi anunciado que os estudos de viabilidade e impacto ambiental estavam concluídos. Ainda assim, o projecto ainda não saiu do papel.