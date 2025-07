Centro Ambulatorial do HBS em Dezembro. Pacote do Novo Hospital Nacional apresentado na próxima semana

​O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse esta terça-feira no Mindelo que prevê que a inauguração do Centro Ambulatorial do Hospital Baptista de Sousa (HBS) “aconteça de facto em Dezembro”.

Ulisses Correia e Silva fez esta projecção durante a inauguração e entrega da maternidade e pediatria do HBS, avaliado em 1.2 milhões de contos, financiado e construído pela República Popular da China. “Já vai tempo demais. É preciso concluir de facto esse Centro Ambulatorial porque é um instrumento importante do sistema de saúde aqui em São Vicente”, declarou o chefe do Governo, lembrando também que “a construção do Centro de Saúde de Monte Sossego, cujo arranque está a acontecer, estará também ao serviço de um dos bairros mais populosos de São Vicente”. O primeiro-ministro anunciou ainda que irá apresentar na próxima semana o pacote completo do novo Hospital Nacional de Cabo Verde sediado na cidade da Praia. Uma infraestrutura que, revelou, será tecnologicamente avançada, modular, com centralidade em oncologia, cardiologia, ortotraumatologia, neurocirurgia e oftalmologia, sem descurar os demais serviços complementares de diagnóstico e serviços cirúrgicos. “Este hospital vai ser construído, vai ser uma grande referência para podermos garantir um centro de alta referência que possa reduzir as evacuações externas, mas possa também aumentar a nossa capacidade de resposta hospitalar e reforçar significativamente a confiança no sistema”, sintetizou.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.