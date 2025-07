Cabo Verde sobe duas posições no The Hendley Passport Index com acesso a 67 países sem visto prévio

​Cabo Verde subiu duas posições no The Hendley Passport Index, que mede a "força" de cada passaporte no acesso a outros países, sendo que agora com o passaporte cabo-verdiano é possível aceder a 67 destinos do mundo.

A informação foi avançada no site do The Hendley Passport Index que contabiliza tanto os acessos sem precisar de visto, ou os com vistos à entrada. O Henley Passport Index é o “ranking original e confiável” de todos os passaportes do mundo, de acordo com o número de destinos que seus titulares podem acessar sem visto prévio. O índice é baseado em dados exclusivos da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, sigla em inglês), considerada como o maior e mais preciso banco de dados de informações de viagens, aprimorado pela equipe de pesquisa da Henley & Partners. O Henley Passport Index compara o acesso sem visto de 199 passaportes diferentes a 227 destinos de viagem. Se não for necessário visto, uma pontuação de um valor é criada para esse passaporte. O mesmo se aplica se for possível obter um visto na chegada (VOA), uma autorização de visitante ou uma autorização electrónica de viagem (ETA) ao entrar no destino. Quando um visto é necessário ou quando o titular do passaporte precisa obter um visto electrónico aprovado pelo governo (e-Visa) antes da partida, uma pontuação com valor zero é atribuída. Isso também se aplica se precisar de aprovação governamental antes da partida para um visto na chegada. A pontuação total de cada passaporte é igual ao número de destinos para os quais não é necessário visto.

