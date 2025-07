Concluído estudo prévio do viaduto da Praia Negra

​O Ministério das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH) anunciou, esta quarta-feira, 23, a conclusão do estudo prévio para a construção do viaduto da Praia Negra que visa melhorar a mobilidade urbana na cidade da Praia.

Trata-se, segundo uma publicação do executivo, de um projecto estratégico que visa responder aos actuais desafios de mobilidade urbana, segurança rodoviária e ordenamento do território, numa das zonas com maior densidade de tráfego e relevância urbana da capital.

O projecto contempla a melhoria da fluidez do trânsito, o reforço da segurança viária, a ligação eficiente entre áreas urbanas críticas e a facilitação do acesso ao Porto da Praia.

Prevê ainda, a criação de uma via alternativa para o Aeroporto Internacional Nelson Mandela, assim como a promoção do desenvolvimento urbano sustentável.

“Trata-se de uma infra-estrutura prioritária, enquadrada na visão do Governo para uma cidade da Praia moderna, resiliente e funcional, alinhada com os compromissos no domínio da mobilidade urbana sustentável, da qualidade de vida e do crescimento económico sustentável”, sublinhou.

O Estudo Prévio, que será completado com o Projecto Base e o Projecto de Execução, permitirá, segundo a mesma fonte, identificar a melhor solução técnica e urbanística para a implantação do viaduto, considerando aspectos essenciais como a mobilidade, o impacto ambiental e a integração com a malha viária existente.