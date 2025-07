​IGAE reúne-se com operadores económicos da ilha do Maio

O Inspector-Geral da Inspeção-Geral das Atividades Económicas (IGAE), Paulo Monteiro, reúne-se esta quinta-feira, 24 de Julho, com os operadores económicos da ilha do Maio, com o objectivo de prestar esclarecimentos e promover um diálogo directo com o sector.

De acordo com uma publicação da Câmara Municipal do Maio nas redes sociais, o encontro tem como principais objectivos reforçar a cooperação institucional com o sector económico local, bem como promover a transparência e a eficácia dos actos administrativos. A mesma fonte refere que esta será uma oportunidade ímpar para um diálogo aberto, troca de experiências e fortalecimento das relações entre as entidades públicas e os agentes económicos da ilha. Neste sentido, a edilidade maiense convida todos os operadores económicos, empresários, empreendedores e demais interessados a participar no encontro, que terá lugar no Salão Nobre Isaac Pinheiro da Assembleia Municipal do Maio, a partir das 15h00. De recordar que a última inspecção realizada pela IGAE no Maio ocorreu em 2023.

