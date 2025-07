Maio: Desassoreamento da rampa metálica já permite atracagem do navio Kriola

A rampa metálica do Porto Inglês, na ilha do Maio, já se encontra desassoreada, permitindo a atracagem do navio Kriola, após sucessivos impedimentos causados pelo acúmulo de areia

O navio Kriola conseguiu atracar na rampa com sucesso, após concluídos os trabalhos de desobstrução, facilitando assim o desembarque de passageiros e mercadorias de forma mais segura e eficiente. Apesar do alívio gerado com a reabertura da rampa, permanecem dúvidas quanto à periodicidade do processo de desassoreamento e aos custos envolvidos, uma vez que o fenómeno se tem repetido com frequência, afectando a fiabilidade das ligações marítimas da ilha. O assoreamento da rampa metálica tem sido apontado como um dos principais entraves à fluidez do transporte marítimo na ilha do Maio, gerando constrangimentos a passageiros, comerciantes e empresas de transporte. O navio Kriola tinha vindo até então a atracar na rampa de betão, estando impedido de transportar viaturas e mercadorias.

