Rampa metálica do Porto Inglês volta a funcionar, mas vai precisar de intervenções preventivas sazonais

A rampa metálica do Porto Inglês, na ilha do Maio, já está operacional depois de três meses assoreada, no entanto a bacia de manobras do porto vai precisar de intervenções preventivas sazonais, informou hoje a Enapor.

Segundo nota de imprensa, o navio Kriola conseguiu realizar hoje, em segurança, suas operações na rampa metálica, estando garantida a cota de -3.00 Zero Hidrográfico (ZH) de nível de água. A Enapor garante que os trabalhos vão continuar nesta rampa, visando assegurar que a altura das águas junto da rampa chegue aos -5.00 ZH. No entanto, segundo a mesma fonte, tendo em conta a averiguação técnica, e as condições marítimas que envolvem o porto do Maio, a bacia de manobras do referido porto terá de passar sazonalmente por intervenções preventivas para garantir que sua operacionalidade não seja afectada, evitando novos assoreamentos. Os trabalhos de desassoreamento, entretanto, são criticados pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição) no Maio, que considerou hoje que só servem para “colocar dinheiro nos bolsos dos amigos” porque, como disse, “não vai funcionar”. De relembrar que o assoreamento da rampa metálica do Porto Inglês tem causado vários constrangimentos à população da ilha, nomeadamente no que toca ao abastecimento de bens de primeira necessidade. O presidente da Câmara Municipal do Maio pediu, também, uma atenção especial do Governo para a ilha na “resolução urgente” dos problemas de transportes, destacando que a situação é emergencial.

