​ENAPOR interdita operação portuárias no Porto Inglês, na ilha do Maio devido ao mau tempo

A ENAPOR – Portos de Cabo Verde informa que já interditou a operação portuária no Porto Inglês, na ilha do Maio, na sequência do registo, nos últimos dias, de ondulações anormais do quadrante sul de elevados períodos.

Num comunicado, a ENAPOR explicou que as ondulações provocaram uma alteração da dinâmica dos sedimentos costeiros na zona portuária do Porto Inglês, na ilha do Maio, provocando um assoreamento no porto, principalmente na zona onde se encontra a rampa metálica.

E que esta situação resultou na impossibilidade de utilização da referida rampa devido ao assoreamento, que pode chegar a valores superiores a 2 metros.

A mesma fonte assegura que as equipas técnicas da ENAPOR, Infraestruturas de Cabo Verde e MIOTH - Ministério das Infraestruturas, do Ordenamento do Território e Habitação, enquanto gestora da obra, estão a trabalhar no sentido de garantir, o quanto antes, o restabelecimento da normalidade das operações na rampa metálica do Porto Inglês, planeando imediatamente o desassoreamento da área identifica, e posteriormente fazer uma averiguação técnica e detalhada da situação, evitando constrangimentos futuros.

“Por forma a mitigar o impacto para a população da Ilha do Maio e assegurar o abastecimento da ilha até a retoma da normalidade, a comunidade portuária já tem em marcha um Plano de Contingência, e a CV Interilhas já alterou o seu modelo operacional”, avisa.

Por seu lado, a CV Interilhas informa, na sua página na rede social Facebook que devido à interdição das operações portuárias no Porto Inglês, na ilha do Maio, provocadas por fortes ondulações agravadas pelo assoreamento próximo à rampa metálica, as viagens para esta ilha estão canceladas até novo aviso por parte das autoridades competentes.

A CV Interilhas realça que está a cooperar com a ENAPOR, que já está a trabalhar para restabelecer a normalidade das operações na rampa metálica do Porto Inglês. “Em breve, faremos novas actualizações sobre a reposição das viagens e pedimos a vossa compreensão neste período desafiante”.