Praia acolhe Cimeira de Conformidade da África Ocidental promovida pelo GIABA e BAD

​Cabo Verde é palco de 28 a 31 de Julho, na cidade da Praia, da Cimeira de Conformidade da África Ocidental 2025, contra branqueamento de capitais organizada pelo GIABA, em parceria com o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).

O evento, que acontece sob a chancela do Grupo Intergovernamental de Acção contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental (GIABA) e do BAD, visa fortalecer a resposta do sector privado e dos reguladores aos riscos financeiros, segundo as novas normas do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI).

Os organizadores da cimeira adiantam ainda, em nota de imprensa, que a cimeira vai reunir 196 participantes oriundos dos 17 Estados-Membros da região, incluindo responsáveis de conformidade de instituições financeiras e não financeiras.

Dirigentes das Unidades de Informação Financeira (UIF/CENTIF), bem como altos representantes de bancos centrais e das comissões nacionais de seguros e valores mobiliários vão igualmente participar do evento, cuja abertura vai ser presidida pela ministra da Justiça, Joana Rosa.

O objectivo do encontro é reforçar a capacidade do sector privado e dos reguladores para lidar com os riscos actuais e emergentes relacionados com o branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação, à luz das recentes alterações das normas do GAFI.

Segundo o GIABA, a cimeira vai servir como plataforma para troca de experiências, identificação dos principais entraves à implementação das medidas preventivas LBC/FT e partilha de boas práticas que visam aumentar a eficácia do cumprimento normativo por parte das entidades obrigadas.

A iniciativa também prepara o sector privado da região para a 3.ª ronda de avaliações mútuas do GIABA, reforçando o compromisso regional com a integridade, a estabilidade do sistema financeiro e o alinhamento às normas internacionais.

Durante os quatro dias, os participantes vão ter acesso a painéis interactivos, estudos de caso, mesas redondas e apresentações conduzidas por peritos regionais e internacionais.

A Cimeira de Conformidade é considerada um dos eventos emblemáticos do GIABA e do projecto de reforço de capacidades do BAD, que actualmente cobre 10 Estados-Membros em transição. Para os restantes sete países, os custos logísticos são assumidos directamente pelo GIABA, reforçando o carácter inclusivo e estratégico do evento.