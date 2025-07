Governo aprova comissão para actualizar metas de redução de emissões

O Governo criou uma comissão para actualizar as metas nacionais de redução das emissões de gases com efeito de estufa, anunciou hoje o ministro da Agricultura.

"O Governo aprovou hoje uma resolução que cria uma comissão para actualização do nosso NDC [Contribuições Nacionalmente Determinadas, sigla em inglês]", anunciou Gilberto Silva, na segunda sessão plenária de Julho.

O ministro perspectiva que a actualização seja feita antes da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), que terá lugar entre 10 e 21 de Novembro na cidade de Belém, no Brasil.

Cabo Verde actualizou o seu NDC em 2021.

O documento original, elaborado em 2015, incluía 42 medidas de mitigação e algumas de adaptação, abrangendo os sectores da energia, transportes, resíduos, agricultura, florestas e outros usos do solo.

A actualização de 2021 aprofundou e ampliou o conjunto inicial de acções e compromissos, reforçando o escopo e a ambição dos sectores, o equilíbrio entre mitigação e adaptação, a justiça climática, a igualdade de género, a transparência e a governança.

Mantiveram-se os sectores de energia, transportes, agricultura, silvicultura e outros usos do solo, e foram acrescentados o turismo e a economia circular.

O NDC actualizado inclui 14 contribuições — cinco para mitigação e nove para adaptação — com mais de cem medidas planeadas.

O ano passado, o Governo anunciou que Cabo Verde precisa mobilizar 3,1 mil milhões de euros em 26 anos para implementar as medidas da estratégia de baixas emissões de gases com efeito de estufa, a qual define, nomeadamente, que o país deve reduzir a emissão dos gases com efeitos de estufa em 18% até 2030, em relação às emissões actuais, que correspondem a 0,02% do total global.