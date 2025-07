Reclusos com deficiência da Cadeia Central recebem cadeiras de rodas personalizadas

​Três reclusos com deficiência, da Cadeia Central da Praia, receberam, ontem, cadeiras de rodas personalizadas, no quadro da iniciativa de disponibilização às pessoas com deficiência de Cadeiras de Rodas + Auxiliares de Marcha – Região Sotavento + Boavista, que permite maior dignidade e humanismo para estes indivíduos que cumprem pena.

Conforme nota, o projecto é fruto de uma parceria entre o Centro Nacional Ortopédico e de Reeducação Funcional (CENORF), a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e o Ministério da Saúde. “Esta proposta permite maior dignidade e humanismo para estes indivíduos que cumprem pena, mas que não têm que ver comprometidas a sua dignidade e o direito a um tratamento justo, à luz da legislação cabo‑verdiana”, informa. A mesma fonte refere que o director da Cadeia Civil enalteceu a iniciativa, bem como a proactividade dos técnicos de reinserção e dos serviços penitenciários. Já o presidente da Associação Cabo‑verdiana de Deficientes (ACD) e do Conselho de Administração do CENORF, comprometeu‑se a apoiar a reinserção social dos reclusos, através de acompanhamento, oferta de vagas para serviço comunitário, e criação de oportunidades de emprego, após o cumprimento das penas. A iniciativa, que arrancou em Abril de 2024, já entregou 197 equipamentos, dos quais 152 são cadeiras de rodas. Numa primeira fase, técnicos, fisioterapeutas e enfermeiros das delegacias de saúde receberam formação em avaliação e diagnóstico das necessidades de pacientes com deficiência física, bem como em montagem, reparação e manutenção de cadeiras de rodas.

