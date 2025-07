​EDEC regista queda de 31% na frequência de interrupções em dez anos

A Empresa de Distribuição de Electricidade (EDEC, S.A.) registou uma melhoria significativa nos principais indicadores de qualidade do serviço de electricidade ao longo da última década, com destaque para a redução da frequência e da duração média das interrupções no fornecimento.

De acordo com os dados extraídos dos Relatórios e Contas anuais da empresa, o índice SAIFI — que mede a frequência média anual de interrupções por cliente — caiu de 35,00 em 2015 para 24,22 em 2024, representando uma diminuição de 31%. Já o SAIDI — indicador que avalia a duração média anual dessas interrupções — passou de 61,30 para 39,96 horas por cliente, uma redução de 35% no mesmo período. A nível regional, a Zona Norte apresentou os melhores progressos. O SAIFI nesta zona desceu de 34,80 para 16,09 interrupções por cliente, traduzindo uma melhoria de 54%. O SAIDI acompanhou a tendência, com uma redução de 50,10 para 24,03 horas, uma melhoria de 52%. Na Zona Sul, a frequência média de interrupções (SAIFI) diminuiu de 35,20 para 30,32 (14%), e a duração média (SAIDI) de 68,70 para 51,93 horas (24%). Estes avanços, segundo o Conselho de Administração da EDEC, são resultado de investimentos contínuos em manutenção e modernização da rede eléctrica, capacitação técnica das equipas e valorização dos recursos humanos. A empresa reafirma o seu compromisso com a prestação de um serviço de energia mais estável, acessível e de elevada qualidade, alinhado com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável e com a estratégia nacional de transição energética e universalização do acesso à electricidade.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.