São Nicolau: Município do Tarrafal celebra hoje 20 anos da sua criação

O Município do Tarrafal de São Nicolau, criado em 2005, comemora hoje 20 anos da sua criação e as celebrações terão o ponto alto com a sessão solene que terá início às 09:00.

De acordo com dados existentes, o município do Tarrafal foi criado através da lei 67/VI/2005, que desanexou parte do território do antigo concelho de São Nicolau, formando um novo município.

As principais actividades económicas exercidas pela população são a pesca e a pecuária.

Durante o período de transição, o município foi governado por uma comissão instaladora, e as primeiras eleições municipais ocorreram em 18 de Maio de 2008.

O concelho ocupa a parte Sudoeste de São Nicolau com 121,5 quilómetros quadrados e conta sete localidades.

É na cidade do Tarrafal que se encontra a fábrica de conservas Sucla e o antigo campo de concentração da ilha, e ainda as praias de areia negra, outrora usadas para fins medicinais.

De acordo com os resultados do censo de 2021, do Instituto Nacional de Estatística (INE), o concelho do Tarrafal de São Nicolau possui uma população residente de 5217 habitantes, sendo 52 por cento (%) do sexo masculino e 48% do sexo feminino, representando 42,8% da população da ilha e 1% a nível de Cabo Verde.

Ainda conforme apontam os dados do INE, o desemprego atinge 25% dos jovens com idade compreendida entre os 15 e os 24 anos e relativamente às condições de vida, 91,1% dos munícipes tem acesso à electricidade e 92,8% têm acesso à água através da rede pública.

Para comemorar as festas do município, a autarquia tem em andamento um leque de actividades culturais, desportivas e ainda o lançamento de algumas obras.

As celebrações terão o ponto alto hoje, com a sessão solene que terá início às 09:00 no Centro Cultural Paulino Vieira.

Prevê-se discursos dos presidentes da câmara e da assembleia municipais, dos líderes das três bancadas – PAICV, MpD e MI Tarrafal - e ainda do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, em representação do Governo.