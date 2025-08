"Caçadores" de nevoeiro da Ilha Brava já recolhem até 1.500 litros de água por dia

Uma associação cabo-verdiana da Ilha Brava está a recolher até 1.500 litros de água por dia a partir do nevoeiro, após instalar um novo sistema feito com rede metálica, baseado numa técnica aprendida nas Canárias.

No mês de Maio, com três captadores mais simples — feitos com redes plásticas — o máximo atingido era de 700 litros.

"O novo captador foi instalado em Junho, depois de termos aprendido a técnica numa visita às Canárias. É construído com rede metálica e consegue captar até três vezes mais água do que os modelos tradicionais", explicou à Lusa o director da associação Biflores, Dheeraj Jayant.

A estrutura, composta por uma armação metálica e faixas de rede esticadas na diagonal, é colocada nas zonas mais altas da ilha, onde o nevoeiro é mais frequente e denso.

À medida que as nuvens baixas atravessam as redes, a humidade condensa-se, formando gotas que escorrem para uma base de recolha.

Com este novo sistema, a associação consegue recolher entre 600 a 1.500 litros de água por dia.

A água recolhida é armazenada em oito depósitos de 200 litros e em três reservatórios com capacidade para duas toneladas cada.

É usada para regar um viveiro comunitário com quatro mil plantas, entre espécies endémicas, frutíferas e forrageiras e também serve para apoiar os criadores de gado da zona.

"A comunidade participa directamente nas plantações. É um projecto coletivo que beneficia toda a ilha", acrescentou o responsável.

A ideia nasceu como resposta às secas no país, que afectam a agricultura e a conservação da biodiversidade.

Em Outubro de 2023, três membros da Biflores viajaram até às Canárias para aprender técnicas de captação de água através do nevoeiro — uma alternativa viável face à escassez de chuva.

Na altura, esperavam conseguir recolher até 400 litros por dia.

Depois de ultrapassarem essa meta no mês de Maio, decidiram expandir o projecto, que conta agora com seis captadores instalados desde 2024, incluindo modelos tradicionais e mais recentes, com rede metálica.

O projecto conta com apoio do Ministério da Agricultura e Ambiente, da organização não-governamental francesa Smilo, dedicada a iniciativas em pequenas ilhas, e da embaixada da Alemanha.

A associação pretende instalar mais 11 captadores até ao final do ano e quer expandir o sistema a outras zonas húmidas da Brava e de outras ilhas de Cabo Verde.