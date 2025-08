CMP garante estar a averiguar denúncias sobre deficiente recolha de lixos   

A Câmara Municipal da Praia (CMP) disse, hoje, averiguar denúncias sobre deficiente recolha de lixos, por parte do pessoal do saneamento, para que se possa tomar as medidas cabíveis e assacar responsabilidades, nos termos da lei.

A autarquia, na sua página, esclareceu que as denúncias, a maioria registada em fotos e em vídeos pela população, relatam que o pessoal de saneamento não tem estado a cumprir com as suas funções, desrespeitando os procedimentos, os horários e locais de recolha estabelecidos pelo Serviço, dando a perceção de uma má gestão geral do serviço.

Reconhece, ainda, alguma ineficiência nos procedimentos de recolha, mas garante que tem reunido com o pessoal do saneamento, fazendo-lhes compreender que actos de sabotagem ou no serviço de recolha, ou nos camiões, constituem crimes puníveis pela lei.

A Edilidade da Praia apela, no entanto, aos Munícipes que também façam a sua parte, descartando o lixo de forma adequada e respeitando os horários e locais de recolha estabelecidos pelo Serviço.