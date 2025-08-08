Dia Mundial do Colesterol: Cardiologista aponta maus hábitos alimentares e sedentarismo como principais factores para aumento de casos

O cardiologista Fernando Tavares afirmou hoje que os maus hábitos alimentares e sedentarismo são os principais factores para o aumento de casos de colesterol alto no país. Fernando Tavares fez esta afirmação no âmbito da comemoração do Dia Mundial do Colesterol celebrado anualmente a 08 de Agosto com o objectivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do controle do colesterol alto, considerado um factor de risco para o desenvolvimento de diversas doenças cardiovasculares.

Segundo o especialista, a situação da doença no país é “estável”, mas a faixa etária dos 40 aos 45 anos é a que tem maior diagnóstico desta patologia, com prevalência nos homens, devido ao consumo abusivo de álcool, tabagismo, sedentarismo, obesidade e a má alimentação.

O colesterol, segundo este especialista, é uma substância gordurosa para o bom funcionamento do organismo, mas o excesso do mesmo pode levar a obstrução nas artérias do coração, aumentando o risco de enfartes e Acidente Vascular Cerebral (AVC).

O especialista destacou que existem dois tipos de colesterol: HDL que é considerado como “bom”, quando está sob controle e LDL corresponde ao colesterol “mau” e em excesso que é prejudicial para a saúde.

A mudança no estilo de vida com uma dieta adequada e actividade física regular, são essenciais para controlar as taxas do colesterol na corrente sanguínea e na contribuição para o tratamento desta doença.

O tratamento feito de quem está com a taxa de colesterol alto, conforme a mesma fonte, é através de medicamentos que reduzem os níveis de colesterol, como por exemplo, as estatinas ou fibratos, com acompanhamento adequado de um médico.

Relativamente aos tipos de gorduras que podem aumentar o nível de colesterol, destacou, a basicamente as gorduras trans e saturadas, como o leite e seus derivados, carne de vaca gordurosa, comidas gordurosas, alimentos embutidos e industrializados como chouriços, manteigas, bolachinhas recheadas, frituras.

Para uma dieta saudável recomendou o consumo de muito peixe ricos em ómega 3, verduras, legumes, frutas, azeite de oliva, alimentos integrais e redução do consumo de alimentos com muita gordura, bebidas alcoólicas e açúcares.

Fernando Tavares explicou que se uma pessoa diagnosticada com esta patologia rejeitar um estilo de vida saudável pode aumentar, cada vez mais, o nível de colesterol, pressão arterial e aumento de peso que podem ser prejudiciais.

“Tudo isso pode levar ao desenvolvimento de doenças como diabetes, hipertensão arterial e, consequentemente, aumenta o risco cardiovascular do paciente e a ocorrência de enfarte agudo do miocárdio e AVC”, alertou.

Neste Dia Mundial do Colesterol, o médico aconselhou a todas as pessoas que coloquem a saúde em primeiro lugar, tendo atenção nos alimentos que comem e aconselhou a prática de mais actividade física.