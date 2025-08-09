CMP repudia roubo de plantas e promete levar à justiça os infractores

A Câmara Municipal da Praia (CMP) repudiou, hoje, o roubo de 9 coqueiros na subida de Achada Grande Frente (AGF), e prometeu levar a justiça os infractores, apontado que uma queixa-crime que deverá ser entregue, nas próximas horas, à Polícia Nacional, para investigação, e para a punição dos autores deste crime ambiental.

A autarquia explicou que tiveram conhecimento deste roubo, hoje de manhã pela Direção do Ambiente da Câmara, mas que não foi possível identificar os infratores.

Os coqueiros roubados foram plantados na última semana de Junho, no quadro do plano anual de reflorestação da cidade, a decorrer em vários bairros da capital.

Realçou que a Direcção do Ambiente já havia plantado 48 coqueiros na subida de AGF. A última plantação teria sido realizada no dia 27 de junho quando foram colocados 26 coqueiros.

“A intenção é completar toda aquela berma da estrada até a zona de ponte de Paiol, de modo a que se tenha toda aquela avenida ornamentada com esta planta frutífera”, esclarece.

A Câmara Municipal da Praia aproveita assim para manifestar o seu total repúdio por estes actos praticados com “laivos de maldade e desrespeito” pelo património. Apela, portanto, aos munícipes, no sentido de ajudar a Autarquia a identificar e a denunciar os infractores.