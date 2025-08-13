País

Cruz Vermelha de Cabo Verde lança campanha de apoio as vítimas das tempestades

PorAnilza Rocha,13 ago 2025 9:21

A Cruz Vermelha de Cabo Verde (CVCV) lançou, hoje, a campanha nacional "Reconstruir Com Esperança", com o objectivo de apoiar famílias de desalojadas pelas chuvas, com maior impacto em São Vicente e Santo Antão, e ajudar a reconstruir vidas afectadas pelas intempéries.

Esta iniciativa, disse a CVCV em nota,  apela à mobilização de todos os cabo-verdianos, no país e na diáspora, para um grande movimento de Djunta Mon, que podem doar vestuário e calçado (em bom estado), materiais escolares, kits de higiene Alimentos não perecíveis e podem se fazer contribuições financeiras, via transferência bancária.

“As chuvas torrenciais recentes provocaram danos estruturais, perdas significativas e colocaram centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade. Perante este cenário, a CVCV reforça o seu compromisso de estar presente onde mais é preciso — promovendo a reconstrução, prestando cuidados e levando esperança”, conclui a instituição.

Autoria:Anilza Rocha,13 ago 2025 9:21

Editado porAndre Amaral  em  13 ago 2025 9:22

