Cruz Vermelha de Cabo Verde lança campanha de apoio as vítimas das tempestades

A Cruz Vermelha de Cabo Verde (CVCV) lançou, hoje, a campanha nacional "Reconstruir Com Esperança", com o objectivo de apoiar famílias de desalojadas pelas chuvas, com maior impacto em São Vicente e Santo Antão, e ajudar a reconstruir vidas afectadas pelas intempéries.

Esta iniciativa, disse a CVCV em nota, apela à mobilização de todos os cabo-verdianos, no país e na diáspora, para um grande movimento de Djunta Mon, que podem doar vestuário e calçado (em bom estado), materiais escolares, kits de higiene Alimentos não perecíveis e podem se fazer contribuições financeiras, via transferência bancária. “As chuvas torrenciais recentes provocaram danos estruturais, perdas significativas e colocaram centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade. Perante este cenário, a CVCV reforça o seu compromisso de estar presente onde mais é preciso — promovendo a reconstrução, prestando cuidados e levando esperança”, conclui a instituição.

