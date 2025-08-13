Cruz Vermelha de Cabo Verde lança campanha de apoio as vítimas das tempestades

Esta iniciativa, disse a CVCV em nota, apela à mobilização de todos os cabo-verdianos, no país e na diáspora, para um grande movimento de Djunta Mon, que podem doar vestuário e calçado (em bom estado), materiais escolares, kits de higiene Alimentos não perecíveis e podem se fazer contribuições financeiras, via transferência bancária.
“As chuvas torrenciais recentes provocaram danos estruturais, perdas significativas e colocaram centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade. Perante este cenário, a CVCV reforça o seu compromisso de estar presente onde mais é preciso — promovendo a reconstrução, prestando cuidados e levando esperança”, conclui a instituição.