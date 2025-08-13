Aeronave dos EUA e navio da Marinha portuguesa chegam com apoios a ilha de São Vicente

Chega ao Sal esta segunda-feira, 18 de Agosto, a Aeronave KC46 Guarda Nacional da New Hampshire, com donativos, para apoiar São Vicente, incluindo contribuições da Associação dos Médicos Cabo-verdianos dos EUA. Já para amanhã está prevista a chegada do Navio Patrulha Oceânica NRP SINES da Marinha Portuguesa, com uma guarnição de 44 militares.

Estas informações foram avançadas pela Ministra de Estado e da Defesa Nacional, Janine Lélis, em entrevista à TCV.

A governante explicou que na doação da Associação dos Médicos Cabo-verdianos dos EUA constam produtos pediátricos e cirúrgicos, sistemas para administração de oxigénio, roupas e alimentos.

Em relação ao Navio Patrulha Oceânica NRP SINES, da Marinha Portuguesa, que traz consigo uma Guarnição de 44 militares e mais 12 com formações específicas na área de mecânica e de electricidade, Janine Lélis salientou que vão estar a trabalhar no terreno, com o Serviço Nacional de Protecção Civil, para ajudar a reestabelecer os serviços essenciais, como, por exemplo, a água e a electricidade.

Segundo a Ministra a missão do SINES vai fazer a avaliação da zona que foi afectada pelas enxurradas, neste particular da área marítima. Para assim, se poder fazer a limpeza que se impõe fazer.

Destacou ainda que a capacidade deste Navio para a “dessalinização de água”, importante “para abastecer serviços críticos do hospital”.

Por todos estes apoios a Ministra de Estado e da Defesa Nacional reiterou os agradecimentos do país, em particular do Ministério da Defesa Nacional , dizer muito obrigado em nome da representação do Povo de São Vicente”, concluiu.

A Guarda Nacional de New Hampshire é uma força militar estadual dos Estados Unidos, com sede no estado de New Hampshire. Ela faz parte da Guarda Nacional dos EUA e é composta por unidades militares que servem tanto em nível estadual quanto federal.