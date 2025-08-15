Gabinete de crise anuncia evacuação preventiva de pessoas em zonas de risco

​A Proteção Civil de São Vicente iniciou a evacuação preventiva de alguns moradores em zonas de risco, devido à aproximação de onda tropical. A informação foi avançada pela porta-voz do Gabinete de Crise, Vitória Veríssimo, durante o briefing diário.

“É por isso que, neste momento, estamos a proceder à evacuação preventiva de algumas pessoas que se encontram em zonas de risco, nomeadamente São Paulo, Vila Nova e Cruz de Papa. Esta medida é apenas por questões de segurança, no caso de termos chuva este fim de semana”, afirmou.

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) alertou para a aproximação de uma onda tropical que afectará todo o arquipélago neste fim de semana.

Questionada sobre o risco de novas enxurradas, Vitória Veríssimo assegurou que estão em curso trabalhos de limpeza e desobstrução das vias principais.

“Uma das primeiras acções foi a limpeza das saídas de água na zona 12 de Setembro, porque a força da água é muita e a capacidade de escoamento diminui devido à lama e à terra acumuladas. Hoje, também teremos uma equipa das Forças Armadas nesta zona. Pedimos às pessoas compreensão, pois as equipas estão a actuar de forma faseada, trabalhando de manhã e à tarde para garantir apoio e limpeza em todas as localidades”, explicou.

A operação de limpeza, dentro e fora da cidade, envolve um contingente de 180 militares, além de elementos da Polícia Nacional.

Além disso, o Gabinete de Crise informou que a Protecção Civil está a trabalhar para activar uma linha, que ficará à disposição da população para qualquer necessidade de apoio durante este período de risco.