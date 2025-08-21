​INSP apela à prevenção de doenças com a chegada das chuvas

A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) disse nesta quinta-feira, 21, que com a chegada das chuvas há riscos de proliferação de doenças, por isso, apela o reforço de medidas por parte das pessoas.

Maria Luz Lima Mendonça afirma que, a nível do INSP, juntamente com os serviços de saúde, antecipadamente já começaram a fazer uma chamada de atenção para as medidas preventivas relacionadas à existência de focos de mosquitos.

Na mesma linha, disse que neste momento não há casos de dengue nem de paludismo no país, mas lembra que Cabo Verde recebe frequentemente casos importados de zonas endémicas, o que pode favorecer a transmissão interna das doenças.

Por isso, recomendou a utilização de redes mosquiteiras, roupas claras, de preferência de manga comprida, que as pessoas tenham cuidado em casa e evitem água parada.

Em relação à situação da ilha de São Vicente, mostrou-se alguma preocupação relacionada com os resíduos sólidos e a contaminação da água potável.

“Por isso, é muito importante que rapidamente as condições de saneamento em São Vicente sejam melhoradas, para que depois a saúde não tenha muitas doenças”, frisa.

Apesar de garantir que, a nível do sector da saúde estão com um plano de resposta para eventual aumento de casos, inclusive com o cenário de hospitais de campanha se necessário, com quantidade de estoques de medicamentos, reagentes para laboratórios consumíveis.

“O sector da saúde está preparado, mas não queremos que as pessoas adoeçam, então a prevenção é a principal arma, o acesso à água potável é fundamental”, assegura.

Maria Luz Lima Mendonça recomenda à população de São Vicente a ferver água antes de consumir, a lavar as mãos, para evitar o surto de doenças.

A presidente do INPS destaca a importância de rápida intervenção das autoridades municipais e nacionais na melhoria de condições de saneamento na ilha de Monte Cara.