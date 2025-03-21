Radioterapia em Cabo Verde só vai acontecer após a construção do novo hospital – PCA do HUAN

O presidente do conselho de administração (PCA) do Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN), Evandro Monteiro, disse hoje que o tratamento por radioterapia em Cabo Verde só vai começar a funcionar após a construção do novo hospital.

“A radioterapia está contemplada no novo hospital. Antes disso era preciso fazer parte da Agência Internacional da Energia Atómica, isso já acabou de ser conseguido, já foi discutido a nível do parlamento e aprovado”, disse, sublinhando tratar-se de um “desígnio nacional”.

Apesar disso, realça a urgência que se deve ter com este tipo de tratamento, sublinhando que enquanto instituição vão fazer o “pressing” necessário para que todos os actores que compõem o sistema nacional de saúde (SNS) possam rapidamente ultrapassar este “desígnio”.

Questionado sobre a necessidade de um departamento de tratamento das dores, Evandro Monteiro avançou que o hospital já deu vários passos nesse sentido.

“Só para dizer que há dois ou três anos temos um serviço de cuidados. Mais do que serviço de cuidados paliativos, temos consultas de cuidados paliativos aqui, temos uma equipe intra-hospitalar associada à dor crónica com pessoal formado, seja médico ou enfermeiro”, afirmou.

Segundo o PCA do HUAN é importante discutir-se também a necessidade de se reforçar algumas questões que pertencem ao tratamento farmacológico, alegando que a dor crónica não só se responde com tratamentos farmacológicos, mas também com questões psíquicas e sociais.

Neste âmbito, explicou que enquanto infra-estrutura hospitalar, já discutiram a nível do conselho de administração o reforço de alguns medicamentos e prometeu, no período de um ano, ter no hospital da Praia um hospital-dia, que será um espaço de múltiplas respostas e um espaço próprio para atender o problema da dor.