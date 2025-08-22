Manuais até 9º ano já disponíveis e do 11 º ano agendados para 15 de Setembro

Os manuais escolares até ao 9º ano já se encontram disponíveis, enquanto os de 11º ano estarão acessíveis nas papelarias a partir do dia 15 de Setembro e "online "desde o início do mês.

Quem assegurou esta informação foi o Ministro da Educação, Amadeu Cruz, à Rádio Educativa.

Ainda sobre o arranque do ano letivo, o governante avançou, que o sistema educativo contará com cerca de 7.500 professores e 130 mil alunos, números estáveis relativamente ao ano anterior.

Sublinhou ainda que, a colocação de docentes está praticamente concluída, incluindo a renovação de contratos e algumas transferências pontuais.

Quanto à ação social escolar, reforçou que as cantinas estarão a funcionar normalmente, com a logística de distribuição já em andamento.

O ministro destacou que não são esperadas grandes dificuldades, à exceção de São Vicente, devido à situação de emergência.