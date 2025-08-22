Manuais até 9º ano já disponíveis e do 11 º ano agendados para 15 de Setembro

Quem assegurou esta informação foi o Ministro da Educação, Amadeu Cruz, à Rádio Educativa.
Ainda sobre o arranque do ano letivo, o governante avançou, que o sistema educativo contará com cerca de 7.500 professores e 130 mil alunos, números estáveis relativamente ao ano anterior.
Sublinhou ainda que, a colocação de docentes está praticamente concluída, incluindo a renovação de contratos e algumas transferências pontuais.
Quanto à ação social escolar, reforçou que as cantinas estarão a funcionar normalmente, com a logística de distribuição já em andamento.
O ministro destacou que não são esperadas grandes dificuldades, à exceção de São Vicente, devido à situação de emergência.