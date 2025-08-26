“Gosto de resolver problemas e de ser desafiada”, jovem cabo-verdiana ganha bolsa da NASA

Evaneida Fortes ganhou uma bolsa da NASA Space Grant, que lhe permitirá desenvolver dispositivos que utilizariam partículas de luz chamadas fótons, para auxiliar na monitorização da saúde de astronautas e na exploração de exoplanetas, informa a Universidade de Bridgewater State(BSU),

A mesma fonte ressaltou que a jovem, enquanto aprimora algoritmos de design para desenvolver conceitos viáveis, trabalha com cientistas de materiais do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) para entender os ambientes extremos em que esses dispositivos devem operar.

“Gosto de resolver problemas e de ser desafiada”, disse ela em entrevista ao site da Universidade de Bridgewater, acrescentando que a matemática pode ser aplicada em muitas áreas diferentes e que está se divertindo muito nesta pesquisa.

Conforme avançou a BSU, Evaneida Fortes também participa do programa 4 + 1 da universidade por meio do qual ela pode concluir o seu bacharelado enquanto inicia o seu mestrado em matemática.

Fora da sala de aula é assistente residente na comunidade de aprendizagem de vida de honras, uma posição por meio da qual ela orienta outros alunos de honras e os apresenta às oportunidades na BSU que ela considera tão valiosas.