País

​Agricultores e criadores de animais da Boa Vista receberam parcelas de terrenos do Estado

PorDulcina Mendes,27 ago 2025 14:17

Cerca de 39 agricultores e criadores de animais, na zona norte da ilha da Boa Vista, acabam de receber as parcelas de terrenos do Estado.

Numa publicação na rede social, o Governo explica que esses terrenos foram cedidos a título definitivo e gratuito nas localidades de João Galego, Fundo das Figueiras e Cabeça de Tarafes.

Segundo a mesma fonte, a medida garante segurança legal para o exercício da actividade agrícola e pecuária, incentiva o desenvolvimento rural e contribui para fixar as populações, reforçando a coesão social e a segurança alimentar.

“Os terrenos, que em alguns casos chegam a 8.000 m², devem ser utilizados exclusivamente para agricultura e pecuária, estando proibida a sua venda ou cedência por um período mínimo de 10 anos”, indica.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Boa Vista terrenos do Estado

Autoria:Dulcina Mendes,27 ago 2025 14:17

Editado porAndre Amaral  em  27 ago 2025 14:18

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.