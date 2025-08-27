​Agricultores e criadores de animais da Boa Vista receberam parcelas de terrenos do Estado

Cerca de 39 agricultores e criadores de animais, na zona norte da ilha da Boa Vista, acabam de receber as parcelas de terrenos do Estado.

Numa publicação na rede social, o Governo explica que esses terrenos foram cedidos a título definitivo e gratuito nas localidades de João Galego, Fundo das Figueiras e Cabeça de Tarafes.

Segundo a mesma fonte, a medida garante segurança legal para o exercício da actividade agrícola e pecuária, incentiva o desenvolvimento rural e contribui para fixar as populações, reforçando a coesão social e a segurança alimentar.

“Os terrenos, que em alguns casos chegam a 8.000 m², devem ser utilizados exclusivamente para agricultura e pecuária, estando proibida a sua venda ou cedência por um período mínimo de 10 anos”, indica.