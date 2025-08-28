Expansão da Cabeólica: Novas turbinas eólicas chegam a Cabo Verde este sábado

Está prevista para chegar, este sábado, 30 de Agosto, novas turbinas eólicas, integrando o novo Projecto de Expansão da Cabeólica. Durante o transporte poderão ocorrer condicionamentos em algumas estradas da capital, informou hoje a empresa.

O processo de transporte para o Parque Eólico de Santiago deverá decorrer ao longo de duas semanas, com início datado para próxima terça – feira, 2 de Setembro, condicionando vias do Porto da Praia, Lém Ferreira, Achada Grande, Aeroporto e acesso a São Francisco.

Depois de instaladas, essas novas turbinas corresponderão às estruturas mais altas existentes em Cabo Verde, com 105 metros de altura até ao "hub" e cerca de 180 metros até à ponta da pá.

A Cabeólica, avançou que o impacto ambiental do projecto de expansão da Cabeólica será expressivo, levando a redução adicional de mais de 50.000 toneladas de CO₂ por ano.

Vai contribuir para a descarborização da economia nacional e cumprimento dos compromissos internacionais assumidos por Cabo Verde no combate às alterações climáticas.

Também contribuirá no fortalecimento da independência e segurança energética, através da integração de turbinas e de sistemas de armazenamento em baterias (BESS), bem como na poupança significativa para o país com electricidade a um preço bastante competitivo face à geração de electricidade com base em energias fósseis.

“Com a chegada destas turbinas, reforçamos não apenas a capacidade de geração de energia limpa, mas também o compromisso do país em liderar pelo exemplo no caminho para um futuro energético sustentável. Este projecto simboliza a inovação, a confiança e uma visão de longo prazo para uma nação mais resiliente e mais competitiva”, salientou a Cabeólica.