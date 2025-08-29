​Uni-CV promove Jornadas das Vocações para Matemática de 1 a 3 Setembro

A Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidade de Cabo Verde realiza, de 1 a 3 de Setembro, as “Jornadas das Vocações para Matemática”, no âmbito do programa “Vocações para a Matemática”. O evento acontece no Campus do Palmarejo Grande, na cidade da Praia, com sessão de abertura às 9h00, no dia 1 de Setembro.

Segundo uma nota da Uni-CV, a iniciativa visa promover tutoria, valorização e estímulo ao estudo da matemática através de conferências, comunicações, minicursos, seminários e debates.

A sessão de abertura contará com intervenções da coordenação do programa, docentes Nilson Moreira e Robert de Sousa, da Directora do Programa Gulbenkian Parcerias com África, Maria Hermínia Cabral, e da Presidente da FCT, Maria dos Anjos Lopes.

A mesma fonte sublinha que as jornadas constituem uma oportunidade para aprofundar conteúdos, conhecer linhas de investigação em curso e explorar percursos académicos e profissionais associados às ciências exactas.

Organizadas para aprofundar temas científicos e incentivar o diálogo interdisciplinar, as jornadas reúnem docentes, estudantes e investigadores em torno de metodologias participativas.

A programação privilegia a consolidação de bases teóricas, a resolução de problemas e a transferência de conhecimento para contextos reais, reforçando a articulação entre teoria, modelação e prática.

Ao longo de três dias, o programa inclui conferências temáticas, comunicações de docentes e discentes, minicursos e seminários, estruturados para estimular o pensamento crítico, a colaboração e a autonomia de estudo.

Conforme a Uni-CV, as sessões foram desenhadas para responder aos desafios contemporâneos do ensino e da aprendizagem em áreas com forte componente matemática, valorizando a tutoria e o acompanhamento próximo dos estudantes.