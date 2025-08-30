São Filipe: Quarta fase do programa “Nha Kaza” beneficia 133 agregados familiares do município

A quarta fase do programa “Nha Kaza”, da Câmara Municipal de São Filipe, vai beneficiar um total de 133 agregados familiares com intervenções nas habitações e construção de casas de banho.

O programa, que tem por objectivo promover a justiça social e melhoria das condições de vida da população mais vulnerável, é considerado pela edilidade como “um dos maiores e mais impactantes projectos sociais” do município e reafirma o compromisso da actual equipa camarária em colocar as pessoas “no centro das políticas públicas, promovendo igualdade, inclusão e dignidade”.

Nesta fase, as intervenções consistem na construção de 34 casas de banho, substituição de tectos de 46 habitações e reparação e acabamento de outras 53 habitações de pessoas vulneráveis, de acordo com uma nota da autarquia publicada na sua página nas redes sociais.

Durante os meses de Julho e Agosto, a câmara, por meio da vereadora de Acção Social, Saúde, Família e Habitação, Vanilda Correia, promoveu encontros com os beneficiários para assinatura dos termos de aceitação e socialização das normas do programa e lembrou que a iniciativa reforça a transparência e o diálogo directo com a comunidade.

Com quatro anos consecutivos de implementação, o “Nha Kaza” já transformou a vida de centenas de famílias, tornando-se um símbolo de esperança e transformação social em São Filipe.