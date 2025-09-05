​Universidade de Cabo Verde acolhe 23.º Encontro Anual da Associação de Crioulos de Base Lexical Portuguesa e Espanhola (ACBLPE)

A Universidade de Cabo Verde (Polo II-Campus do Mindelo) acolhe, de 9 a 11 de Setembro, o 23.º Encontro Anual da Associação de Crioulos de Base Lexical Portuguesa e Espanhola (ACBLPE), um dos mais importantes fóruns científicos internacionais dedicados ao estudo das línguas crioulas de base ibérica e das respectivas comunidades.

Segundo uma nota da Uni-CV, o encontro reunirá mais de 40 linguistas e investigadores provenientes do Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, Alemanha, Espanha, França, Senegal e outros países. “Serão apresentadas investigações recentes sobre diferentes línguas crioulas, variedades do português e do espanhol, em cinco sessões plenárias e vários painéis paralelos”.

A Uni-CV informa que o evento destina-se não apenas a especialistas, mas também a estudantes, professores, decisores políticos e público interessado, fomentando a ciência cidadã e contribuindo para o debate sobre as questões linguísticas e o seu impacto social.

A mesma fonte indica que a programação inclui ainda um minicurso destinado a professores do ensino secundário em Cabo Verde, reforçando a ligação entre a investigação académica e a prática pedagógica, bem como uma visita à ilha de Santo Antão, no dia 12 de Setembro, que permitirá aos participantes um contacto directo com a diversidade cultural e linguística do arquipélago.

Conforme a Uni-CV, o objectivo central da conferência é criar uma plataforma de troca de conhecimentos sobre o contacto de línguas, envolvendo o português e/ou o espanhol em qualquer parte do mundo, integrando sempre a apresentação de estudos relacionados com crioulos e variedades de português faladas em particular em África e no Brasil, e em temas transversais como educação e políticas linguísticas.

Esta será a segunda vez que a Uni-CV acolhe o encontro, depois da edição de 2016 realizada no campus da Praia.

A sessão de abertura terá lugar no dia 9 de Setembro, às 10h30, no Auditório da Faculdade de Educação e Desporto (FaED/Uni-CV-Mindelo), e contará com a presença de dirigentes e representantes da Uni-CV, da ACBLPE, da Cátedra Eugénio Tavares de Língua Portuguesa, da Embaixada de Portugal, bem como de oradores e participantes internacionais.

A edição de 2025 é promovida pela Uni-CV, a ACBLPE e a Cátedra Eugénio Tavares de Língua Portuguesa (CET-LP), contando com o apoio de várias instituições e parceiros nacionais e internacionais, entre os quais o CNRS, LLACAN, INALCO, Universidade de Augsburgo, inidEx EFL, ILLP, ALMA-CV, Camões, Hotel Ouril, Livvo Don Paco, Mindelo Residencial e Dokas.