País

​Arquipélago Internacional entrega nove toneladas de alimentos às vítimas da tempestade Erin

PorExpresso das Ilhas,6 set 2025 15:32

A Arquipélago Internacional disponibilizou nove toneladas de alimentos para apoiar as comunidades mais afetadas pela tempestade de 11 de agosto, em Cabo Verde, anunciou hoje a empresa em comunicado.

A tragédia atingiu com particular severidade as ilhas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau, levando a empresa, fundada há mais de 30 anos pelo cabo-verdiano Aguinaldo Rocha, a mobilizar os seus fornecedores e parceiros locais em ajuda às populações vulneráveis. Entre os produtos já entregues estão arroz, feijão e leite, num total de 9.000 quilos de alimentos.

“Como parte desse esforço, a Arquipélago Internacional decidiu associar-se aos importadores locais, disponibilizando um apoio financeiro para a aquisição de itens de primeira necessidade. Além disso, já foram entregues produtos alimentares básicos, como arroz, feijão e leite”, lê-se.

A Arquipélago Internacional reafirma a importância da solidariedade e da cooperação para aliviar os efeitos da catástrofe nas comunidades cabo-verdianas.

A tempestade Erin causou nove mortos e deixou duas pessoas desaparecidas em São Vicente, destruindo infraestruturas, habitações e espaços comerciais.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

São Vicente tempestade Erin Arquipélago Internacional

Autoria:Expresso das Ilhas,6 set 2025 15:32

Editado porFretson Rocha  em  6 set 2025 16:19

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.