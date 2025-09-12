São Vicente/Chuvas: Câmara anuncia demolição de 36 casas de lata após tempestade Erin

O vereador da Protecção Civil da Câmara de São Vicente disse hoje que a autarquia vai demolir 36 casas de lata das famílias que foram realojadas, após a tempestade Erin, ocorrido há um mês.

Em declarações à Inforpress, José Carlos da Luz explicou que 12 dessas casas já foram desmontadas, em concertação com as famílias, faltando ainda 24.

“Criamos uma equipa para remover as casas das pessoas que foram realojadas. A primeira medida foi retirar energia elétrica dessas casas em parceria com a Empresa de Distribuição de Eletricidade de Cabo Verde (EDEC)”, informou.

Segundo o vereador, a autarquia passará a fazer uma fiscalização “mais eficiente e permanente” nas zonas para evitar a ocupação de espaços com construções clandestinas, sobretudo de lata.

Isto porque, explicou, há pessoas que estão a aproveitar-se da “miséria e necessidade” da população para fazer casas de lata e arrendar a outras mais necessitadas.

Em relação ao saneamento, José Carlos da Luz explicou que já tinham trabalhos avançados de desassoreamento das ruas, limpeza e desentupimento de esgoto.

Mas, as chuvas de quinta-feira, 11, voltaram a causar “pequenos danos” na rede de esgotos.

O autarca avançou ainda que a câmara já tinha aberto todos os acessos principais e estavam a fazer a limpeza por zonas.

“Estava programado para iniciarmos na zona de Pedreira, que tem muita terra acumulada, mas suspendemos por causa das chuvas. Hoje, vamos repor as vias em Chã de Alecrim, que estavam interditas, para permitir a circulação e depois retomaremos ao trabalho que já estava planificado”, afirmou.

Esses trabalhos, acrescentou, prosseguem graças ao reforço de máquinas, camiões e equipamentos cedidos por empresas privadas e pela Procuradoria da República, que disponibilizou equipamentos que tinham sido apreendidos.

“Na Avenida 12 de Setembro já tínhamos limpado os canais de águas pluviais, estávamos a colocar 350 tampas nesses canais e iríamos fazer a limpeza dos canais na Praça Estrela. Mas a água das chuvas drenou e desde ontem circula-se normalmente na Praça Estrela”, explicou a mesma fonte.

Sobre as infraestruturas, o vereador explicou que prosseguem com a construção do muro do jardim Amílcar Cabral pelo que as crianças não vão frequentar o espaço a partir de 15 de Setembro, data do início do ano lectivo.

Paralelamente, acrescentou, decorrem obras na Praça Estrela e no mercado de verduras, cuja previsão é estar concluída dentro de duas semanas para garantir melhores de higiene e salubridade aos vendedores e consumidores.

Além disso, segundo José Carlos da Luz, um engenheiro do Instituto de Estradas está na ilha a efectuar um levantamento, em parceria com a câmara de São Vicente, para a reparação das estradas nacionais.

Também avançou que nas próximas semanas vão iniciar os trabalhos de desassoreamento de diques nas bacias da Rotunda da Ribeira Bote e Vila Nova e, depois, em Chã de Alecrim e Fonte de Mestre, entre outras zonas.