Sobe para oito o número de mortos após chuvas em São Vicente

O número de vítimas mortais causadas pelas chuvas na madrugada de segunda-feira na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, subiu para oito, avançou hoje o vereador da Protecção Civil local.

"Sete são resultado das cheias e um foi electrocutado. Temos três desaparecidos e um bom número de desalojados que estão a ser apoiados", afirmou o vereador para a Protecção Civil, Ambiente e Saneamento da ilha de São Vicente, José Carlos da Luz, citado pela Rádio de Cabo Verde (RCV).

Segundo o responsável, estão 12 pessoas desalojadas.

Imagens divulgadas mostram ruas inundadas e casas parcialmente destruídas, com pavimentos e calçadas levantados e detritos espalhados, evidenciando a força das chuvas.

Além disso, várias viaturas e estabelecimentos comerciais foram destruídos.

O governo decretou luto nacional de dois dias, a partir de hoje, na sequência da passagem de uma tempestade que causou mortes e danos materiais nas ilhas de São Vicente e Santo Antão.