Segunda viatura retirada do mar na praia do “Caisim” em São Vicente

Uma segunda viatura foi localizada e extraída do mar, este sábado, 30, na praia do “Caisim”, em São Vicente. A operação foi conduzida pela Guarda Costeira, com o apoio de várias entidades, públicas e privadas.

O veículo, de matrícula SV-37-GQ, de cor cinzenta e de propriedade privada, foi detetado com a colaboração de mergulhadores norte-americanos, que recorreram a equipamentos de hidrografia para identificar e sinalizar objetos submersos.

Segundo o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros (SNPCB), este era o último automóvel com registo de desaparecimento na ilha, na sequência das fortes chuvas que assolaram São Vicente no passado dia 11 de Agosto.

Na mesma operação, foi igualmente retirada do mar uma grade de gás pertencente à empresa Vivo Energy, que já havia sido sinalizada durante a semana.

As ações de identificação e sinalização de objetos submersos deverão prosseguir na próxima semana, informou o SNPCB.