Tarrafal de Santiago: Homem desaparece após enxurrada em Chã deTanque. Buscas continuam no mar

Em declarações ao Expresso das Ilhas, o vereador da Protecção Civil do Tarrafal, Antonino Monteiro, confirmou esta manhã que as equipas estão no terreno a tentar localizar a vítima.
“Há um homem desaparecido. Neste momento estamos no local. No veículo seguiam três pessoas, mas duas delas conseguiram sair da viatura”, disse.
O carro, segundo o vereador, encontra-se nos arredores da estrada, mas não conseguiram localizar o homem. Conforme o responsável municipal, a força da água pode ter arrastado o homem para o mar.
“Pode ter ido ao mar ou não. Talvez, no momento, a água estivesse com muita força neste lugar”, afirmou.
As buscas estão concentradas no mar de Porto Formoso, em Achada Tenda, com o apoio dos Bombeiros. As equipas tiveram de proceder a uma mudança de turno e as buscas serão retomadas com uma nova equipa.
“O Corpo de Bombeiros está a fazer a mudança de turno porque estão desde as 08h00 de ontem até às 04h00 de hoje [a trabalhar]. Depois da mudança, vamos retomar as buscas. Os que vão entrar agora vão dar continuidade”, explicou Antonino Monteiro.
As chuvas provocaram ainda vários danos no concelho do Tarrafal. O vereador avança que há inundações em habitações dentro da vila, estragos nas estradas, perdas de animais e destruição de cultivos.
A praia do município foi igualmente afectada. Em Fontão, uma zona agrícola situada acima de Baía Verde, os prejuízos incluem a perda quase total do cultivo e de animais.
“Há muita criação de animais e agricultura naquela ribeira, mas acabou praticamente tudo. Foi tudo para o mar”, informou.
Recorde-se que ontem, a Direcção do Agrupamento I, no concelho do Tarrafal de Santiago, apelou aos pais e encarregados de educação para não enviarem os seus filhos à Escola Básica, Ex-EBC (MEC) enquanto persistirem as fortes chuvas que têm atingido a região.
De referir ainda que a circulação rodoviária em diversos pontos da ilha de Santiago está condicionada devido às chuvas registadas nas últimas horas.
NR – Notícia corrigida às 11h45: substituído o nome da zona de “Achada Tanque” para “Chã de Tanque” e o do mar de “Achada Porto” para “Porto Formoso”.