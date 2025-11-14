Tarrafal de Santiago: Homem desaparece após enxurrada em Chã deTanque. Buscas continuam no mar

Um homem natural de Assomada está desaparecido desde a noite de quinta-feira, após o carro em que seguia ter sido arrastado pela força das águas na zona de Chã de Tanque, em Achada Tenda, município do Tarrafal de Santiago.

Em declarações ao Expresso das Ilhas, o vereador da Protecção Civil do Tarrafal, Antonino Monteiro, confirmou esta manhã que as equipas estão no terreno a tentar localizar a vítima.

“Há um homem desaparecido. Neste momento estamos no local. No veículo seguiam três pessoas, mas duas delas conseguiram sair da viatura”, disse.

O carro, segundo o vereador, encontra-se nos arredores da estrada, mas não conseguiram localizar o homem. Conforme o responsável municipal, a força da água pode ter arrastado o homem para o mar.

“Pode ter ido ao mar ou não. Talvez, no momento, a água estivesse com muita força neste lugar”, afirmou.

As buscas estão concentradas no mar de Porto Formoso, em Achada Tenda, com o apoio dos Bombeiros. As equipas tiveram de proceder a uma mudança de turno e as buscas serão retomadas com uma nova equipa.

“O Corpo de Bombeiros está a fazer a mudança de turno porque estão desde as 08h00 de ontem até às 04h00 de hoje [a trabalhar]. Depois da mudança, vamos retomar as buscas. Os que vão entrar agora vão dar continuidade”, explicou Antonino Monteiro.

As chuvas provocaram ainda vários danos no concelho do Tarrafal. O vereador avança que há inundações em habitações dentro da vila, estragos nas estradas, perdas de animais e destruição de cultivos.

A praia do município foi igualmente afectada. Em Fontão, uma zona agrícola situada acima de Baía Verde, os prejuízos incluem a perda quase total do cultivo e de animais.

“Há muita criação de animais e agricultura naquela ribeira, mas acabou praticamente tudo. Foi tudo para o mar”, informou.

Recorde-se que ontem, a Direcção do Agrupamento I, no concelho do Tarrafal de Santiago, apelou aos pais e encarregados de educação para não enviarem os seus filhos à Escola Básica, Ex-EBC (MEC) enquanto persistirem as fortes chuvas que têm atingido a região.

De referir ainda que a circulação rodoviária em diversos pontos da ilha de Santiago está condicionada devido às chuvas registadas nas últimas horas.

NR – Notícia corrigida às 11h45: substituído o nome da zona de “Achada Tanque” para “Chã de Tanque” e o do mar de “Achada Porto” para “Porto Formoso”.