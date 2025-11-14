Chuvas fortes provocam cortes e condicionamentos em várias estradas de Santiago

As Estradas de Cabo Verde (ECV) informaram hoje que a circulação rodoviária em diversos pontos da ilha de Santiago está condicionada devido às chuvas registadas nas últimas horas.

Segundo a ECV, a circulação está actualmente condicionada em Monte Negro, enquanto a passagem pela zona de PH Rocha encontra-se totalmente interditada devido à acumulação de lama.

As ligações entre Cruz Grande e Calhetona permanecem sem acesso, tal como o troço que liga Órgãos a Pedra Badejo, que também está interditado. Já a ligação entre Órgãos e Picos regista apenas acesso condicionado, obrigando os condutores a maior prudência.

A instituição garante que continuará a divulgar atualizações e imagens hora a hora, acompanhando a evolução das condições meteorológicas e do estado das estradas.

As ECV apelam ainda aos utentes para que redobrem a prudência e evitem deslocações desnecessárias nestes percursos até que a circulação seja restabelecida.