Ministro da Agricultura manifesta solidariedade às populações afectadas pelas chuvas

​O ministro da Agricultura e Ambiente, manifestou hoje solidariedade às populações afectadas pelas fortes precipitações registadas, sobretudo no Sul do arquipélago, assegurando que equipas da Protecção Civil e membros do Governo estão no terreno a avaliar os impactos.

Gilberto Silva manifestou a sua solidariedade durante a sua intervenção na abertura do debate parlamentar, tendo garantido que “a resposta tem sido rápida, pontual e assertiva”, com intervenções articuladas entre as autoridades locais e nacionais para garantir segurança e apoio imediato às famílias e comunidades atingidas.

O governante avançou que, apesar de Outubro ter sido considerado um mês desfavorável para a agricultura, o país regista uma produção baixa de grãos, mas uma disponibilidade razoável de pastos, acompanhado de uma situação fitossanitária estável e recarga de aquíferos considerada satisfatória.

O ministro sublinhou ainda que a chuva recente tende a melhorar estes indicadores, reforçando a esperança de um cenário mais favorável para o sector agropecuário nas próximas semanas.

As chuvas intensas registadas nas últimas horas provocaram constrangimentos significativos na circulação rodoviária em diferentes pontos de Santiago Norte.

De acordo com um comunicado divulgado pela Estradas de Cabo Verde (ECV), a situação mais crítica verifica-se em vários troços intermunicipais, que se encontram condicionados ou interditados.

A circulação está condicionada no troço de Monte Negro, no concelho de Santa Cruz.

As ligações Cruz Grande (Santa Catarina) – Calhetona (São Miguel) permanecem sem acesso.

A via que liga São Lourenço dos Órgãos a Pedra Badejo (Santa Cruz) está igualmente interditada, na sequência das enxurradas.

Já o troço que liga São Lourenço dos Órgãos a Picos (São Salvador do Mundo) regista acesso condicionado, sendo exigida maior prudência por parte dos automobilistas.

O município do Tarrafal foi surpreendido na tarde desta quinta feira por uma chuva intensa que, após um início calmo durante a manhã, ganhou força de forma repentina e provocou inundações, deixando casas alagadas e arrastando viaturas em várias zonas da cidade.

As inundações afectaram ainda várias moradias, especialmente em zonas como Ponta da Lagoa, o que obrigou algumas famílias a solicitarem o apoio das equipas de emergência.

As autoridades municipais do Tarrafal anunciaram hoje que prosseguem com as buscas por um homem que se encontra desaparecido desde a tarde desta quinta-feira, depois de a sua viatura ter sido arrastada pela força das águas na zona de Achada Porto.