Homem desaparecido no Tarrafal encontrado sem vida

​O vereador do Desporto e Protecção Civil do Tarrafal, Antonino Monteiro, confirmou hoje que o homem desaparecido desde quinta-feira foi encontrado sem vida, após a sua viatura ser arrastada pelas águas em Achada Porto.

Antonino Monteiro disse ainda à imprensa, que o corpo, já em estado avançado de decomposição, foi sepultado no Tarrafal por questões de saúde pública.

Segundo explicou, as autoridades foram alertadas no dia 13 sobre o desaparecimento de uma viatura na zona de Porto Formoso, onde seguiam três ocupantes.

Avançou que duas das vítimas conseguiram escapar ilesas, mas uma terceira pessoa ficou desaparecida, desencadeando de imediato uma operação de busca.

As equipas de socorro, acrescentou, realizaram diligências ao longo de toda a noite, sem sucesso.

“Na sexta-feira retomamos as buscas de manhã com recurso a drone e a um bote de motor com os bombeiros, mas sem sucesso devido ao mau estado do mar”, afirmou.

As operações foram retomadas novamente na manhã deste sábado, a partir das 09:00, e por volta das 12:00 o corpo foi localizado numa praia de Biscainho, distante do local inicial da ocorrência.

Antonino Monteiro acrescentou ainda que, após a confirmação do óbito, dirigiram-se à Delegacia de Saúde para os trâmites legais.

Por seu turno, a delegada de Saúde do Tarrafal de Santiago, Meliza Mendes, confirmou que foram feitas tentativas para transportar o corpo para Assomada, local de origem da vítima, mas que, devido ao estado avançado de decomposição, mais de 36 horas após o desaparecimento, tal não foi possível.

“Infelizmente, não há condições para levar o corpo para Assomada. Por motivos de saúde pública, tivemos de proceder ao enterro no Tarrafal”, precisou.

Num comunicado, a Câmara Municipal do Tarrafal explicou que o malogrado, identificado como António Horta Varela, era conhecido por “Bercídio”, e tinha 62 anos.

Trata-se, segundo a mesma fonte, de um cabo-verdiano, natural do município de Santa Catarina, residente nos Países Baixos (Holanda), que se encontrava no País a gozar férias com a família.