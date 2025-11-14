Aulas no interior de Santiago retomam segunda-feira após suspensão devido às chuvas

As aulas no interior da ilha de Santiago serão retomadas na próxima segunda-feira, 17 de novembro, anunciou hoje o Ministério da Educação, após a suspensão decretada devido às fortes chuvas que têm afetado várias localidades.

Segundo a tutela, a interrupção das atividades letivas nesta sexta-feira, 14, tornou-se necessária devido aos constrangimentos no acesso rodoviário e às dificuldades enfrentadas pelo transporte escolar, provocados pelos aguaceiros que se abateram sobre a ilha.

Em comunicado, a tutela manifesta total solidariedade a todos os alunos, encarregados de educação, docentes e demais profissionais da educação que enfrentam dificuldades causadas pelas intempéries que se abateram sobre a ilha.

A decisão de interromper as atividades letivas durante o dia de hoje abrange de forma generalizada os municípios mais afetados, com o objetivo de garantir a segurança de toda a comunidade escolar.

O Ministério informa ainda que, através das direções escolares, está a acompanhar a situação no terreno e a tomar as medidas necessárias para minimizar os impactos.

A tutela apela à máxima prudência e adianta que as aulas deverão ser retomadas na segunda-feira, 17 de novembro, salvo agravamento do estado do tempo.