Santiago e diáspora mobilizam-se para apoiar São Vicente após chuvas

Depois das chuvas que provocaram pelo menos oito mortes, três pessoas desaparecidas, 12 desalojadas e danos materiais em São Vicente, multiplicam-se as iniciativas solidárias na ilha de Santiago e na diáspora para apoiar a população afectada.

Em Santiago, jovens organizados através da campanha “Nu Djunta Mon pa São Vicente”, coordenada por Sidneia Gonçalves, estão a recolher donativos em vários municípios.

“Temos jovens em diferentes municípios da ilha de Santiago como Praia, São Domingos, Assomada e Calheta. Publicámos nas redes sociais os nomes e os contactos das pessoas de cada local que vão receber as doações, sejam em dinheiro, em géneros alimentares, roupas, sapatos ou cobertores”, explicou Sidneia Gonçalves ao Expresso das Ilhas.

Segundo a responsável, as ajudas seguirão para São Vicente em duas remessas, sendo a primeira já na quinta-feira, 14, e a segunda no sábado, 16.

“Já recebemos várias doações, sobretudo de jovens. Temos também a ideia de realizar um evento com vários artistas, sendo que o preço do ingresso será a doação de géneros alimentares. Estamos à espera do apoio de mais artistas antes da realização do evento e, enquanto isso, procuramos um espaço”, acrescentou.

Sidneia Gonçalves apelou ainda às autoridades para isentarem o pagamento do transporte das doações.

“Não temos fundos para enviar as ajudas e dependemos das pessoas que se disponibilizarem para levar o que conseguirmos arrecadar. Acho que é algo que os próprios governantes já deviam ter pensado”, apelou.

Também no Tarrafal, a página Fala Tarrafal prepara um evento solidário.

“A ideia é apoiar a população de São Vicente. As pessoas do Tarrafal são muito solidárias e, aqui, reside um empresário de São Vicente que já cá vive há muitos anos. Entrámos em contacto com ele e decidimos fazer este evento, envolvendo promotores, activistas, a Câmara Municipal e organizações. O fundo arrecadado será enviado para São Vicente”, afirmou um membro da iniciativa.

O evento deverá realizar-se no Largo de Santo Amaro, espaço com capacidade para receber entre 500 e mil pessoas, com actuações de artistas locais que não cobrarão caché. A entrada terá um valor simbólico e a data está prevista entre 30 de Agosto e 6 de Setembro.

“Já temos palco e som, e solicitámos um encontro com o presidente da Câmara. Apelamos ao Tarrafal que abrace este evento, não só o Tarrafal, mas a ilha de Santiago em geral, e pedimos apoio nacional e da diáspora”, disse.

Há, no entanto, outras campanhas de arrecadação na cidade da Praia tanto de +particulares, como de associações. A diáspora, na internet, tem promovido várias campanhas solidárias, como por exemplo a Associação Maense em Portugal. A Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde (ANMCV) também anunciou uma campanha de solidariedade de apoio a São Vicente e pediu a criação de Fundo Intermunicipal e Solidariedade, um mecanismo estruturado de financiamento que permitirá aos municípios responder de forma mais eficaz a danos causados por emergências em estradas, ruas e infraestruturas essenciais.

Na ilha do Sal, também decorre a campanha Onda Solidária São Vicente que está a recolher roupas, alimentos não perecíveis artigos de primeiro socorros e outros bens essenciais.

Já na plataforma GoFundMe, por exemplo, existem mais de 15 campanhas activas, incluindo “Amor Pá Soncent Nu Djunta Mon”, lançada no dia 11, que já ultrapassou os 20 mil dólares de uma meta de 22 mil.