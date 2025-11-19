Brava: Fajã de Água isolada após deslizamento de terras cortar estrada durante a madrugada

A localidade de Fajã de Água, na ilha Brava, encontra-se totalmente isolada depois de um aluimento de terras ocorrido na madrugada desta terça-feira ter provocado a interrupção completa da via entre a EN3-BR-03 (Entroncamento) e a EN3-BR-02 (Esparadinha), informou hoje a Estradas de Cabo Verde (ECV).

De acordo com o comunicado, equipas da ECV estão já no terreno a avaliar os danos e a preparar os trabalhos de desobstrução, de forma a restabelecer a circulação o mais rapidamente possível. As autoridades apelam à população para evitar a circulação na zona até que seja emitida nova actualização sobre a evolução dos trabalhos.

