Fogo: Ilha registou queda de chuva durante noite e madrugada sem danos - Protecção Civil

A ilha do Fogo foi bafejada pela chuva durante toda a noite de quinta-feira e madrugada de hoje de forma mansa e sem provocar quaisquer incidentes ou danos de maior.

Por volta das 07:30, o comandante regional do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB), Edson Alfama, disse à Inforpress que até o momento não tinha sido reportado qualquer situação de incidente provocada, de forma directa ou indirecta, pelas chuvas e que estava a estabelecer contactos com os diferentes responsáveis dos serviços municipais.

Nos Mosteiros, o vereador responsável pela área de Protecção Civil, Jaime Monteiro Júnior, relatou apenas a queda de chuvas em abundância, mas sem reportar quaisquer estragos.

Igualmente no município de São Filipe, o vereador pela área de Protecção Civil, Euclides Fernandes, avançou que nenhum caso foi reportado à corporação de bombeiros voluntários até por volta das 07:30.

As chuvas de noite de quinta-feira e madrugada de hoje vieram reforçar a esperança dos agricultores, principalmente da zona baixa do centro e sul da ilha, onde as plantas de milho e de feijões estão em fase mais atrasadas de crescimentos.

Nas zonas tradicionalmente agrícolas, desde Achada Mentirosa (São Filipe) até as zonas altas dos Mosteiros, os agricultores estão em plena fase de colheita de milho e de feijões.

Com a queda das chuvas vão apostar mais na plantação de tubérculos como batata-doce e mandioca.

As chuvas são benéficas e vão impactar a produção de fruteiras e cafeeiros nas zonas altas dos Mosteiros, segundo relatos de alguns agricultores.