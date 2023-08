Chuvas no Fogo mostraram que São Filipe precisa de obras de drenagem “de vulto” entre outras – vereador

As chuvas registadas nos últimos dias colocaram em evidência de que a cidade de São Filipe precisa de obras de drenagem “de vulto” e de obras de reparação e manutenção de várias vias, disse Euclides Fernandes.

O vereador da Protecção Civil, que fazia o balanço dos estragos provocados pelas chuvas de quarta-feira, 30, avançou, em conferência de imprensa, que a câmara de São Filipe sozinha e sem apoio do Governo não conseguirá fazer o trabalho de drenagem e de reparação das vias, que é “extremamente importante” para a segurança, não só da vida das pessoas, mas também a segurança e bom estado de conservação das vias, casas e espaços públicos.

“É preciso um forte apoio do Governo (…). A primeira estimativa aponta para várias obras como a drenagem, recuperação e manutenção de vias e o valor pode rondar os 50 mil contos para repor a normalidade bem como evitar futuros casos do tipo, na cidade e no interior”, declarou o vereador da Protecção Civil.

Segundo o mesmo, as chuvas do dia 30 deixaram estragos em várias ruas, vias e espaços públicos, “um pouco por todo o concelho”, como o acesso ao porto de Vale dos Cavaleiros, troço que liga centro da cidade ao bairro de Santa Filomena, que continua “intransitável e com vários buracos de grandes dimensões” e a Praça de Cruz dos Passos, em construção, que recebeu “grande quantidade de enxurradas”, que está a ser removida.

Da lista dos danos constam ainda o acesso à praia de Nossa Senhora da Encarnação, calcetada recentemente e que foi “literalmente devastada” pelas cheias, o acesso à praia Ladrão, Achada Malva e Cadeia Civil, que está em “péssimas condições” e com “pontos intransitáveis”.

O acesso sul à praia de Fonte Bila, segundo o vereador, ficou “praticamente danificada” tendo as enxurradas provocado acumulação de “aterros consideráveis” no troço inicial, arranque de calçadas na parte intermédia e desabamento de paredes e degraus da escada na parte final.

No acesso à referida praia pelo lado norte há o registo do desabamento do muro, provocando a queda de um poste de electricidade, tendo o vereador apontado ainda danos no acesso à praia de Salinas e desabamento de rocha no Alto Rendall.

“De entre os trabalhos com maior custo estão as obras de drenagem de água na cidade, os acessos às praias de mar de Fonte Bila, Nossa Senhora da Encarnação, Salinas e praia Ladrão, as vias urbanas de subida a Santa Filomena, ruas em Xaguate, Achada São Filipe, Congresso e Montinho e intervenções nas casas sociais” destacou o vereador, sublinhando que neste momento equipas do sector de Saneamento da câmara estão a proceder à limpeza das ruas e praças, e a repor a circulação de viaturas em vias danificadas.

Segundo o mesmo, a equipa de Protecção Civil está no terreno para acudir as pessoas em caso de emergência e a sinalizar os locais de perigos, sublinhando que não se registou nenhum pedido de transferência para o efeito de realojamento, apelando aos munícipes para seguirem as orientações e, em caso de emergência, ligar para o número 131.

“Tivemos pedidos de socorro devido a inundações de habitações. Neste momento continuamos a receber dezenas de pedidos de intervenção de emergência devido às condições que as habitações encontram”, declarou o vereador.

Questionado se o pedido de auxílio já foi encaminhado ao Governo, Euclides Fernandes disse que o Gabinete de Apoio Técnico vai actualizar o primeiro levantamento com os dados das últimas chuvas para o devido encaminhamento, já que são necessários 50 mil contos para repor a normalidade.

Confrontando com as críticas da população de que a câmara terá falhado na questão da fiscalização das obras, o vereador afirmou que a autarquia não fiscaliza as obras, mas colabora na execução e que sempre insistiu junto das Estradas de Cabo Verde e das Infraestruturas de Cabo Verde na necessidade de um trabalho de qualidade de drenagem, quer na parte alta, como na baixa da cidade.

“A câmara insistiu desde o início das obras. Um dos locais que insistimos ainda está em obras, nomeadamente no troço que liga o centro ao bairro de Santa Filomena”, disse o vereador, sublinhando que neste troço a questão de drenagem está a ser estudada e os trabalhos ainda não avançaram devido a esta situação.

Quanto ao timing para a realização desses trabalhos, Euclides Fernandes apontou que só a empresa poderá indicar uma data, lembrando que o prazo para conclusão da obra terminou há muito tempo.