Chuvas causam avarias nas redes eléctricas da ilha do Fogo afectam distribuição de energia

A Electra avançou hoje que as intensas chuvas que têm assolado a ilha do Fogo resultaram em avarias significativas nas infraestruturas eléctricas, levando à interrupção parcial da distribuição de energia na ilha.

Num comunicado publicado no Facebook, a empresa informa que as operações de inspecção e reparação das avarias têm enfrentado desafios consideráveis devido às más condições do terreno, especialmente nas zonas mais elevadas da ilha.

No entanto, a equipa da Electra conseguiu identificar e solucionar três avarias ontem, o que possibilitou a recuperação do fornecimento de energia em algumas localidades.

Ainda conforme a Electra, neste momento, com alguma melhoria das condições atmosféricas, as equipes de manutenção da empresa estão mobilizadas no terreno para identificar quaisquer outras possíveis avarias e trabalhar na sua resolução.

De referir que o Instituto Nacional de Metrologia e Geofísica (INMG) anunciou que o arquipélago está sob a influência de uma onda tropical. A onda tropical, que se deslocando sentido Oeste-Noroeste apresenta probabilidade de evoluir para uma depressão tropical e também a National Hurricane Center, dos EUA, alertou que há fortes probabilidades de a baixa pressão que afecta Cabo Verde evoluir para depressão tropical.